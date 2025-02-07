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Kanada Türkiye ve Güney Kore’den ithal kutu profile antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 07 Şubat 2025 11:59:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınırı Hizmetleri Ajansı (CBSA), Türkiye ve Güney Kore’den ithal kutu profile uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesini tamamlayarak, verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açacağını belirtti.

2013 yılında getirilen antidamping vergileri Güney Kore için %89, Türkiye için ise %6,9 ve %30 oranlarında yer alıyor. Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), verginin kaldırılmasının Kanada çelik sektörüne zarar verip vermeyeceğini inceleyecek ve kararını en geç 16 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.


Etiketler: Kutu Profil Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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