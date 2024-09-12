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Kanada Güney Kore ve Türkiye’den ithal kutu profile dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 12 Eylül 2024 16:21:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Güney Kore ve Türkiye’den ithal kutu profile uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

CBSA, kararını en geç 6 Şubat 2025, gerekçeli kararını ise 21 Şubat 2025 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu verginin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Güney Kore ve Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergisi ihracat fiyatının %89’una denk geliyor.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.41, 7306.30.00.51, 7306.30.00.61, 7306.30.00.71, 7306.30.00.89, 7306.50.00.00, 7306.61.00.39 ve 7306.61.00.49 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Kutu Profil Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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