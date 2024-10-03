Kanada merkezli Samuel Meksika’da 25 milyon $’lık demir yolu parçası tesisi açtı

Kuzey Amerika’nın en büyük çelik işleyicisi ve distribütörlerinden biri olan Kanada merkezli Samuel, Son & Co., Meksika merkezli Implementos de Manufacturas y Servicios (IMMSA) ile demir yolu parçası imal etmek için Meksika’nın Coahuila eyaletindeki ortak tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Coahuila yerel yönetiminin açıklamasına göre ortaklık kapsamında inşa edilen tesise 500 milyon MXN (25 milyon $) yatırım yapıldı.

Nuevo Leon, Coahuila, Sonora ve Queretaro bölgelerinde faaliyet merkezleri bulunan Samuel, Son & Co., Meksika, ABD ve Kanada’da toplam 85 faaliyet merkezine sahip. Şirket havacılık, tarım, otomotiv ve inşaat gibi birçok sektöre hizmet sağlıyor.