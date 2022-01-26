﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

JSW Steel Vijayanagar tesisi için çelikhane siparişi verdi

Çarşamba, 26 Ocak 2022 12:19:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hint çelik üreticisi JSW Steel’in bağlı kuruluşu JSW Vijayanagar Metallics Limited’in yeni 4 No’lu çelikhanesi için ekipman tedarik edeceğini açıkladı.

Sipariş iki adet LD konvertör, iki pota fırını, gaz temizleme ve toz filtreleme sistemleri, iki slab döküm makinesini içeriyor. Yeni çelikhane, yıllık 5 milyon mt kapasiteye sahip olacak ve ağırlıklı olarak yüksek kaliteli karbon çeliği üretecek. Söz konusu çelikhane şirketin JSW Steel Vijayanagar Works tesisinin üretim kapasitesini genişletme projesinin bir parçası.

İki adet iki bantlı kesintisiz slab döküm makinesi 900-1.650 mm genişliğe ve 220-260 mm kalınlığa sahip slablar üretmek üzere tasarlandı.


Etiketler: yarı ürünler  Hindistan  JSW Steel  slab  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26 Oca

Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2021’de arttı
26 Oca

Dünya ham çelik üretimi Aralık ayında %3 düştü
18 Oca

Tosyalı’nın modernizasyon ve kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı
11 Oca

Hint JSW Group’un toplam ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %28 arttı
05 Oca

Vedanta’nın çelik üretimi 2021-22 mali yılının üçüncü çeyreğinde arttı, demir cevheri üretimi azaldı