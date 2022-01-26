JSW Steel Vijayanagar tesisi için çelikhane siparişi verdi

Çarşamba, 26 Ocak 2022 12:19:31 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hint çelik üreticisi JSW Steel’in bağlı kuruluşu JSW Vijayanagar Metallics Limited’in yeni 4 No’lu çelikhanesi için ekipman tedarik edeceğini açıkladı.

Sipariş iki adet LD konvertör, iki pota fırını, gaz temizleme ve toz filtreleme sistemleri, iki slab döküm makinesini içeriyor. Yeni çelikhane, yıllık 5 milyon mt kapasiteye sahip olacak ve ağırlıklı olarak yüksek kaliteli karbon çeliği üretecek. Söz konusu çelikhane şirketin JSW Steel Vijayanagar Works tesisinin üretim kapasitesini genişletme projesinin bir parçası.

İki adet iki bantlı kesintisiz slab döküm makinesi 900-1.650 mm genişliğe ve 220-260 mm kalınlığa sahip slablar üretmek üzere tasarlandı.