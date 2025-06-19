JSW Steel cevher zenginleştirme tesisi için Andhra Pradesh hükümeti ile anlaşma imzaladı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited ve Andhra Pradesh eyaleti hükümetine bağlı AP Mineral Development Corporation (APMDC), eyalet hükümeti tarafından tahsis edilecek arazi üzerinde demir cevheri zenginleştirme tesisi inşa etmek üzere anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında JSW Steel’in maden arama faaliyetleri yürüteceği, demir cevherini Hindistan Maden Bürosu (IBM) tarafından belirlenen fiyat üzerinden satın alacağı ve ardından zenginleştirme tesisinde işleyerek satacağı veya kendi çelik tesislerine tedarik edeceği öğrenildi.

APMDC tarafından yapılan ilk çalışmalarda Prakasam bölgesinde bulunan demir cevherinin kalitesinin çok düşük ve tenörünün en yüksek %30 olduğu belirlendi. Ancak zenginleştirme işlemiyle cevherin kalitesinin artırılarak yerel çelik tesislerinde kullanılabileceği dile getirildi.

Piyasa kaynakları, JSW Steel’in zenginleştirme tesisini eyalet hükümeti tarafından tahsis edilecek 1.300 dönümlük arazide inşa edeceğini belirtti. Bununla birlikte şirketin, işlenmiş demir cevherini satma veya kendi tesislerine tedarik etme opsiyonu olacağını ancak satış fiyatının %11’ini APMDC’ye telif ücreti olarak ödeyeceğini ifade etti.

Ayrıca zenginleştirme tesisinin kapasitesinin Prakasam demir cevheri blokunda gerçekleştirilecek arama çalışmalarının sonuçlarına dayalı bir fizibilite raporuyla belirleneceğini de ekledi.