JSL ve OREL hibrit yenilenebilir enerji projesini kısmen devreye aldı

Pazartesi, 30 Mart 2026 13:58:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL) ile Oyster Renewable Energy Limited (OREL), JSL’nin temiz enerji dönüşümü kapsamında Madhya Pradesh eyaletinde kurulan 315,6 MW kapasiteli güneş-rüzgâr hibrit enerji projesinin bir bölümünü devreye aldığını açıkladı.

OREL tarafından geliştirilen projenin toplam yatırım tutarının 211 milyon $ olduğu ve bunun 14 milyon $’lık kısmının JSL tarafından karşılandığı belirtildi.

Şirket, projenin Madhya Pradesh’te yer alan 216 MW’lık ilk fazının devreye alındığını, kalan 99,5 MW’lık kapasitenin ise Gujarat eyaletinde kurulacağını ve kısa süre içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Hibrit proje, çift yüzeyli güneş panellerini izleyici sistemlerle birlikte kullanırken, aynı sahada kurulu 3,15 MW kapasiteli gelişmiş rüzgâr türbinleriyle entegre şekilde çalışacak. Bu yapı, güneş ve rüzgâr kaynaklarının birlikte kullanılması sayesinde daha dengeli bir enerji üretim profili sunarak enerji arzının sürekliliğini artırmayı ve endüstriyel kullanıma daha istikrarlı enerji sağlamayı amaçlıyor.

Projenin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte JSL’nin karbon emisyonunu yıllık yaklaşık 650.000 mt azaltması beklenirken, hibrit yenilenebilir enerji çözümlerinin enerji yoğun sektörler için güvenilir temiz enerji sağlama açısından artan önemine dikkat çekildi.


