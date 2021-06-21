J.P. Morgan Türkiye’nin 2021 için büyüme tahminini yükseltti

Pazartesi, 21 Haziran 2021 15:06:19 (GMT+3) | İstanbul

Amerika merkezli çok uluslu finansal hizmet şirketi J.P. Morgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası kararlarını değerlendirdiği raporunda, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini %6,1’den %6,8’e yükseltti. J.P. Morgan tahminini aşılamanın hızlanmasını ve güçlü yerel talebi göz önünde bulundurarak yukarı yönlü revize ettiğini, sıkı bir para politikası ihtiyacının yükselen maliyetlerin yol açtığı fiyat baskıları nedeniyle artmaya devam ettiğini ifade etti.

TCMB’nin faiz kararını beklendiği üzere %19 seviyesinde tuttuğunu belirten J.P. Morgan, ana politika yönlendirilmesine yönelik kararların daha önce gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kıyasla değişmediğini ifade etti.

J.P. Morgan raporda, son dönemde enflasyonda görülen aşağı yönlü sürprizlere rağmen fiyat baskılarının hala güçlü olduğunu, TCMB’nin baskıları kontrol altında tutması ve politika kredibilitesinde toparlanma sağlaması gerektiğini belirtti. Nisan ve Mayıs aylarında beklentilerin altında kaydedilen enflasyonun geçici olduğunu ve enflasyonu etkileyen faktörlerin devam ettiğini ifade eden şirket, ilk faiz indiriminin Eylül ayında 100 baz puan olacağını öngördü.

J.P. Morgan, “TCMB PPK açıklamasındaki ihtiyatlı ifadeler bizi cesaretlendirdi. Bir kez daha erken bir gevşetmenin halihazırda zayıf olan politika kredibilitelerini baltalayabileceği, ekonomik görünüm için zarar verici olabileceğini ikaz ediyoruz,” dedi.