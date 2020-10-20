Jindal Stainless sahte çelik ve boruya karşı yürüttüğü kampanyanın ikinci aşamasını başlattı

Salı, 20 Ekim 2020 15:30:05 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Stainless Limited’tan bir yetkili 20 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, şirketin markalı çelik borulara ve piyasadaki sahte ürünlerin kontrolüne yönelik ülke çapındaki pazarlama ve satış kampanyasının ikinci aşamasını başlattığını bildirdi.

Yetkili, geçtiğimiz yıl markalı borulara yönelik pazarlama ve satış kampanyasının ilk aşamasının başlatılmasından bu yana, sahte ürünlerin pazar payının %25’ten %20’ye düştüğünü ifade etti.

Kampanyanın ikinci aşamasının başlatılmasının ardından, Jindal Stainless Limited mevcut mali yılın sonuna kadar yaklaşık %60 pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Yetkili, şirketin piyasadaki sahte ürünlerin satışını kontrol etmeye yönelik gösterdiği çaba sayesinde markalı çelik boruların pazar payını geçtiğimiz bir yıl içinde %40'tan %50'ye çıkarmayı başarabildiğini belirtti.

Jindal Stainless’ın Genel Müdürü Abhuday Jindal yaptığı açıklamada, “Temel uluslararası kalite standartlarını koruma sorumluluğunu üstleniyoruz. Sahte ürün sektörü yalnızca bize değil, bu segmentte faaliyet gösteren tüm küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlara zarar veriyor,” diye belirtti.