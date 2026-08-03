 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JFE...

JFE Steel yeşil hidrojen kullanarak ilk doğrudan indirgenmiş demir prototipini üretti

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 12:26:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel, yeşil hidrojen kullanarak ilk kez doğrudan indirgenmiş demir (DRI) prototipi üretebildiğini duyurdu. Şirket, bu gelişmenin Japonya'nın çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltma hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üretimin, Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu'nun (NEDO) çelik üretim süreçlerinde hidrojen kullanımına odaklanan ve yalnızca hidrojen kullanarak doğrudan hidrojen indirgeme teknolojisi geliştirmeyi amaçlayan Yeşil İnovasyon Fonu projesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca prototipin NEDO'nun Hidrojen Toplumu İnşa Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen hidrojen üretim tesisinden sağlanan yeşil hidrojen ve çelik üretim projesi kapsamında inşa edilen doğrudan hidrojen indirgeme test tesisi kullanılarak üretildiği de dile getirildi.

GREINS konsorsiyumu hidrojen bazlı çelik üretimini destekliyor

Çelik sektörünün Japonya'nın toplam karbon emisyonlarının yaklaşık %14'ünü oluşturduğu ve ülkenin endüstriyel emisyonlarında en büyük paya sahip sektörü olduğu belirtildi. Bu sorunun çözümü amacıyla Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel Ltd. ve Japonya Metal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin emisyonları önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen teknolojiler geliştirmek üzere 2022 yılında Hidrojen Bazlı Çelik Üretimi Konsorsiyumu'nu (GREINS) kurduğu paylaşıldı.

Proje kapsamında farklı ölçek ve özelliklere sahip iki doğrudan indirgeme test tesisinin inşa edildiği ve teknoloji geliştirme çalışmalarının 2024 yılında başladığı ifade edildi.

1 mt doğrudan indirgenmiş demir üretildi

Hidrojen indirgeme denemesinin 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında JFE Steel'in East Japan Works (Chiba) sahasında bulunan saatte 15 kg kapasiteli küçük ölçekli pilot tesisinde gerçekleştirildiği belirtildi. Deneme sırasında yaklaşık 1 mt doğrudan indirgenmiş demirin başarıyla üretildiği ve demir cevherinin yeşil hidrojen kullanılarak istikrarlı şekilde indirgenebildiği vurgulandı.

NEDO, bundan sonraki süreçte doğrudan hidrojen indirgeme teknolojisinin endüstriyel ölçekte uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak amacıyla projeyi desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Bununla birlikte çelik sektörünün karbon nötrlüğe ulaşabilmesi için düşük maliyetli hidrojenin yüksek miktarlarda temin edilmesi ve karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) gibi teknolojilerin çelik dışındaki sektörlerle iş birliği içinde geliştirilmesinin de gerekli olduğunu vurguladı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma JFE Steel 

Benzer Haber ve Analizler

JFE Steel Chiba’daki yeni elektrik ark ocağında üretime başladı

07 May | Çelik Haberler

JFE Bars & Shapes yeni yeşil çelik ürünüyle portföyünü genişletti

03 Kas | Çelik Haberler

Türkiye'de spot inşaat demiri fiyatları Ağustos başında farklı seyirler izliyor

03 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı pik demir satışlarının yüksek fiyatlardan yapıldığı söylenirken, Ukrayna'dan sevkiyatlar aksıyor

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Kardemir Çelik halka arzını tamamladı, büyüme hedeflerini açıkladı

03 Ağu | Çelik Haberler

Çin'de yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep, yetersiz destek ve düşen maliyetler nedeniyle geriledi

03 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 3 Ağustos 2026

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Türkiye sıcak rulo sac piyasasında ticaret zayıf, bazı ithal fiyatlar geriledi

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha teklifleri sıcak rulo sac segmentindeki düşüşe rağmen yatay seyretse de görünüm olumsuz

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hoa Phat Vietnam'da yerel sıcak rulo sac fiyatlarını beklenenden daha az düşürdü, ithal fiyatlar 500$/mt CFR seviyesine ...

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis