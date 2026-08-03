JFE Steel yeşil hidrojen kullanarak ilk doğrudan indirgenmiş demir prototipini üretti

Japon çelik üreticisi JFE Steel, yeşil hidrojen kullanarak ilk kez doğrudan indirgenmiş demir (DRI) prototipi üretebildiğini duyurdu. Şirket, bu gelişmenin Japonya'nın çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltma hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üretimin, Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu'nun (NEDO) çelik üretim süreçlerinde hidrojen kullanımına odaklanan ve yalnızca hidrojen kullanarak doğrudan hidrojen indirgeme teknolojisi geliştirmeyi amaçlayan Yeşil İnovasyon Fonu projesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca prototipin NEDO'nun Hidrojen Toplumu İnşa Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen hidrojen üretim tesisinden sağlanan yeşil hidrojen ve çelik üretim projesi kapsamında inşa edilen doğrudan hidrojen indirgeme test tesisi kullanılarak üretildiği de dile getirildi.

GREINS konsorsiyumu hidrojen bazlı çelik üretimini destekliyor

Çelik sektörünün Japonya'nın toplam karbon emisyonlarının yaklaşık %14'ünü oluşturduğu ve ülkenin endüstriyel emisyonlarında en büyük paya sahip sektörü olduğu belirtildi. Bu sorunun çözümü amacıyla Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel Ltd. ve Japonya Metal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin emisyonları önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen teknolojiler geliştirmek üzere 2022 yılında Hidrojen Bazlı Çelik Üretimi Konsorsiyumu'nu (GREINS) kurduğu paylaşıldı.

Proje kapsamında farklı ölçek ve özelliklere sahip iki doğrudan indirgeme test tesisinin inşa edildiği ve teknoloji geliştirme çalışmalarının 2024 yılında başladığı ifade edildi.

1 mt doğrudan indirgenmiş demir üretildi

Hidrojen indirgeme denemesinin 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında JFE Steel'in East Japan Works (Chiba) sahasında bulunan saatte 15 kg kapasiteli küçük ölçekli pilot tesisinde gerçekleştirildiği belirtildi. Deneme sırasında yaklaşık 1 mt doğrudan indirgenmiş demirin başarıyla üretildiği ve demir cevherinin yeşil hidrojen kullanılarak istikrarlı şekilde indirgenebildiği vurgulandı.

NEDO, bundan sonraki süreçte doğrudan hidrojen indirgeme teknolojisinin endüstriyel ölçekte uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak amacıyla projeyi desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Bununla birlikte çelik sektörünün karbon nötrlüğe ulaşabilmesi için düşük maliyetli hidrojenin yüksek miktarlarda temin edilmesi ve karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) gibi teknolojilerin çelik dışındaki sektörlerle iş birliği içinde geliştirilmesinin de gerekli olduğunu vurguladı.