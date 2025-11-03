JFE Bars & Shapes yeni yeşil çelik ürünüyle portföyünü genişletti

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation’ın bağlı kuruluşu JFE Bars & Shapes Corporation, karbonsuzlaşma stratejisinin bir parçası olarak geliştirdiği Eco-L® adlı yeni çevre dostu çelik markasını duyurdu.

Yenilenebilir enerji ve döngüsel çelik üretiminin teşviki

Eco-L® çeliğin tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarında %100 hurda kullanılarak üretildiği ifade edildi. Gerekli enerjinin enerji alım anlaşmaları veya şirketin kendi üretimiyle sağlandığı aktarıldı.

Bu sayede JFE Bars & Shapes, elektrik kullanımından kaynaklanan emisyonları bertaraf ettiğine ve toplam üretim emisyonlarını yüksek fırın bazlı üretime kıyasla 4 ila 15 kat azalttığına dikkat çekti.

Eco-L® girişimi ile şirket, Japonya çelik sektöründe yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını ve karbonsuz değer zincirlerini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi. Bununla birlikte enerji verimliliğini artırmaya ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya, yenilenebilir ve fosil olmayan enerji kullanımını yaygınlaştırmaya ve hem iç hem de dış piyasalar için karbon nötr çelik kaliteleri geliştirmeye devam edeceğini paylaştı.