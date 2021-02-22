JFE Shoji Steel Hai Phong’daki ikinci çelik işleme tesisini faaliyete geçirdi

Pazartesi, 22 Şubat 2021 17:08:27 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., Vietnam merkezli JFE Shoji Trade Corporation’ın bağlı kuruluşu JFE Shoji Steel Hai Phong Co. Ltd.’nin (JSHP) bu yıl Şubat ayında Hai Phong’da bulunan ikinci çelik işleme tesisinin inşaatını tamamladığını ve devreye aldığını açıkladı.

JSHP, ikinci çelik işleme tesisindeki operasyonlarla üretim kapasitesini artırmaya karar verdi. JSHP, Vietnam’ın kuzey bölgesinde motor üreticisi sayısının artmasıyla, katma değerli presleme yatırımını teşvik etmeyi ve ek işleme kapasitesini genişletmeyi planlıyor.

JSHP’nin ikinci çelik işleme tesisinde üretim kapasitesinin genişletilmesi ve ülkenin güneyinde JFE Shoji Steel Vietnam ile yapılan iş birliğiyle JFE Shoji, Vietnam’ın güney ve kuzeyine kapsamlı bir işleme ve dağıtım hizmeti sunacak.

JSHP, 2013 yılında Vietnam’daki ikinci çelik işleme merkezi olarak ev aletlerinin üretiminde kullanılan sac ve şerit talebini karşılamak üzere kuruldu. Vietnam ekonomisinin verimli iş gücü kaynaklarıyla yüksek oranda büyümesi bekleniyor. Hai Phong şehri Vietnam’ın en büyük limanına sahip ve yabancı şirketlerin ihracat sevkiyatları bu limana geliyor. Çin-ABD ticaret anlaşmazlığının etkisiyle Çin’den yapılan tedarikin hızlanması da gelişmeyi teşvik ediyor.