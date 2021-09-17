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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Temmuz’da aylık %0,6 düştü

Cuma, 17 Eylül 2021 10:06:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %0,6 düşüş ve önceki yılın Temmuz ayına göre %75,9 artışla 483.216 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52’si yerel piyasaya, kalan %48’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Temmuz ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %2 düşüş ve yıllık %5,1 artışla 773.501 mt olurken, stokların %77’si çelik imalatçıları, %23’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,3 düşüş ve yıllık %72,2 artışla 467.109 mt oldu.


Etiketler: yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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