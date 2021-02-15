Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım’da aylık %11,4 arttı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 09:19:45 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %11,4 artarken, önceki yılın Kasım ayına göre %5,5 düşüşle 416.880 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %57’si yerel piyasaya, kalan %43’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %2,6 artışla ve yıllık %13,9 düşüşle 705.549 mt olurken, stokların %77’si çelik imalatçıları, %23’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %15,7 ve yıllık %1,4 artışla 433.824 mt oldu.