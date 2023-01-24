Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında aylık %6,9 azaldı

Salı, 24 Ocak 2023 11:13:57 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 776.451 mt’a kıyasla %4,1 düşüşle 744.720 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,6’sı iç piyasaya, kalan %27,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1,2 artışla ve yıllık %3,2 düşüşle 755.909 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %6,1 ve yıllık %0,6 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %20,5’i iç piyasaya, %79,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %1,3 ve yıllık %9,9 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.