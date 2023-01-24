﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım ayında aylık %6,9 azaldı

Salı, 24 Ocak 2023 11:13:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,9 ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 776.451 mt’a kıyasla %4,1 düşüşle 744.720 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,6’sı iç piyasaya, kalan %27,4’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Kasım ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1,2 artışla ve yıllık %3,2 düşüşle 755.909 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %6,1 ve yıllık %0,6 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %20,5’i iç piyasaya, %79,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %1,3 ve yıllık %9,9 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye spot piyasasında yerel yassı mamul fiyatları yatay

25 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları artmaya devam ediyor, en yüksek fiyatlar AB’ye yapılan satışlarda görüldü

24 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %20,8 azaldı

23 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %34,8 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac satış fiyatları üreticilerin arzının azalması sonucu yükseldi

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları yatay seyretti, ithalat teklifleri hala az

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları tatil öncesi sertçe yükseldi, daha fazla artış görülebilir

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Tüm başlıca tedarikçiler fiyatlarını artırmayı hedefliyor, Asya’da fiyatlar ...

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de perakende yassı mamul fiyatları yatay

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yatay seyretti

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab