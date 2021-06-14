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Japonya, Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli saca yönelik antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 17:09:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Hong Kong ve Macao bölgeleri hariç, Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli saca antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma, 1 Nisan 2016 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Soruşturma, yerel üreticileri Nichia Steel Works, Ltd., NS Hokkai Seisen Co., Ltd., Galvart Japan Company Limited ve Wire Techno, Ltd.’nin, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlarla satılarak Japonya iç piyasasına zarar verdiğini belirttiği başvuru üzerine başlatıldı. Başvuruya göre, damping marjları Çin için %25-35 ve Güney Kore için %20-30 oranları arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre, soruşturma bir yıl içinde sonuçlanacak.


Etiketler: kota ve vergiler  Uzak Doğu  yassı ürünler  Japonya  galvanizli  |  benzer haberler »


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