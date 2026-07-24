Japonya, Çin ve Güney Kore'den galvanizli sac ithalatına geçici antidamping vergisi getirdi

Japonya hükümeti, Çin ve Güney Kore'den galvanizli şerit ve sac ithalatının dampingli fiyatlardan gerçekleştirildiğine ve söz konusu ithalatın yerel çelik sektöründe maddi zarara yol açtığına yönelik ön kararını açıkladı.

Bu doğrultuda Çin için %63,95-68,67, Güney Kore için ise %32,49-42,69 oranlarında geçici damping marjı tespit edildi.

Japonya Demir Çelik Federasyonu, soruşturmanın Dünya Ticaret Örgütü kuralları doğrultusunda bağımsız olarak yürütüldüğünü belirterek haksız ithalatın önüne geçilmesi amacıyla hükümete geçici önlemleri vakit kaybetmeden uygulama ve nihai karar sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.

Federasyon ayrıca Japon çelik sektörünün daha geniş bir ürün yelpazesindeki haksız ticaret uygulamalarını izlemeyi sürdüreceğini ve gerektiğinde ilave ticaret önlemlerine başvurulmasını talep edeceğini ifade etti.