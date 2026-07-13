Assofermet: Koruma önlemlerine ilişkin riskler çelik fiyatlarının yükselmesine yol açıyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yayımlanan son aylık piyasa raporuna göre AB'nin yeni çelik koruma önlemlerinin yürürlüğe girmesi, özellikle kotalardaki keskin düşüş, “Diğer Ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara ilişkin yeni kurallar ve nihai düzenlemelerin yürürlüğe girmeden kısa süre önce açıklanması nedeniyle piyasalarda önemli belirsizlik yarattı.

Karbon yassı mamul: Arz sıkılaşıyor, yeni fiyat artışları bekleniyor

Karbon yassı mamul segmentinde Avrupa imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalite ve tonajların temin edilebilirliğine ilişkin endişeler artıyor. Piyasa oyuncularının ilk değerlendirmelerine göre %50 oranındaki vergisi riski, mevcut antidamping önlemleri ve geleneksel olarak AB'ye sınırlı miktarda çelik ihraç eden ülkelere kota tahsis edilmesi göz önüne alındığında fiilen kullanılabilecek kotalar %60-70 oranında azalabilir.

Assofermet, yeni sistemin talep tarafında herhangi bir iyileşme olmaksızın Avrupa sanayisinin maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu. Haziran ayında talebin cansız kalmaya devam ettiği belirtilirken, Temmuz ayı başında satışlarını geçici olarak durduran İtalyan üreticilerin daha sonra piyasaya fiyat artışlarıyla geri döndüğü ifade edildi. Birlik bu nedenle çelik fiyatlarının kademeli ancak uzun süreli bir yükseliş trendine girmesini bekliyor.

Paslanmaz yassı mamul: Talep zayıflamaya devam ediyor

Paslanmaz yassı mamul segmentinde talep Haziran ayında biraz daha yavaşladı ve kısa vadede toparlanma işareti görülmedi. Tüketimdeki düşüşün, imalat faaliyetlerinin kademeli olarak AB dışına taşınmasıyla da bağlantılı olduğu belirtildi.

Birliğe göre ticaret önlemlerinin rulo ve levha ithalatını sınırlandırdığı, buna karşın üçüncü ülkelerde üretilen nihai mamuller ile bileşenlerin Avrupa pazarına daha kolay girmeye devam ettiği ifade edildi.

Haziran ayında satışlar yeniden geriledi

Mayıs ayında görülen toparlanmanın ardından Haziran ayında hem tonaj hem de değer bazında satışlar yeniden düştü. Piyasanın cansız talep, yüksek stok seviyeleri ve sınırlı ticaret hacmiyle karakterize olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Uzun mamul satışlarının otomotiv ve ağır sanayi sektörlerindeki durgunluk ile önemli yeni inşaat projelerinin bulunmaması nedeniyle hem aylık hem de yıllık bazda gerilediği kaydedildi.

Yassı mamul tarafında ise daha karmaşık bir görünüm oluştu. 2025 yılı Haziran ayına kıyasla iyileşme görülmesine rağmen Mayıs ayına göre satış tonajları düştü. Bunun nedenlerinden biri olarak yeni koruma önlemlerinin fiyatları destekleyeceği beklentisiyle 1 Temmuz öncesinde öne çekilen alımlar gösterildi.

Kutu profil segmentinde sıcak haddelenmiş ürün satışları artarken, soğuk şekillendirilmiş ürünler hafif imalat ve taşeron sektörlerinden gelen siparişlerdeki düşüşten olumsuz etkilendi.

Paslanmaz çelik: Boru ve uzun mamul fiyatları gerilerken, yassı mamul fiyatları toparlandı

Paslanmaz çelik segmentinde en sert fiyat düşüşü boru ve uzun mamullerde görüldü. Buna karşılık paslanmaz yassı mamuller, gıda ile kimya-ilaç sektörlerinden gelen seçici talebin desteğiyle toparlandı.

Avrupalı üreticilerin teklifleri yıl başından bu yana en yüksek seviyelerde konsolide olurken, distribütörlerin artan maliyetleri son kullanıcılara yansıtmakta zorlandığı belirtildi. Bu nedenle kâr marjlarının baskı altında kalmaya devam ettiği, Eylül ayının sektörün orta vadeli ekonomik sürdürülebilirliği açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

Teneke levha: Piyasa beklentiler konusunda ikiye bölündü

Teneke levha segmentinde ithalat kotalarının Avrupa’daki tüketimin yaklaşık %20'sine karşılık gelen 400.000 mt’a inmesi, piyasa oyuncularının piyasayı farklı değerlendirmesine yol açtı.

Bazı piyasa oyuncuları mevcut stok seviyeleri ve üretim kapasitesinin arz sıkıntısını önlemeye yeteceğini düşünürken, diğerleri özellikle teneke başta olmak üzere hammadde maliyetlerindeki artışın da etkisiyle talebin toparlanabileceğini ve Avrupa’da fiyatların yükselebileceğini öngörüyor.

Görünüm: Fiyatlar desteklenecek, dördüncü çeyrekten önce talepte toparlanma beklenmiyor

Assofermet, mevsimsel yavaşlama ve yaz dönemindeki planlı bakım duruşları nedeniyle Temmuz ve Ağustos aylarında ticaret tonajının zayıf kalmasını bekliyor. Birliğe göre yeni koruma önlemleri yerel fiyatları destekleyecek olsa da talepte anlamlı bir toparlanmanın dördüncü çeyrekten önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

Ayrıca 1 Ekim itibarıyla ithalatçıların ithal edilen çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşeye ilişkin belgeleri sunmak zorunda kalacak olması, ithalatçılar ve distribütörler için ilave operasyonel yük oluşturacak. Bu nedenle artabilecek satın alma maliyetleri ve son kullanıcılardan gelen seçici talebin devam etmesi nedeniyle distribütör marjlarının baskı altında kalmaya devam edeceği düşünülüyor.