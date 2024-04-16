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İtalya kota tahsisinde yeni düzenlemeye gidiyor

Salı, 16 Nisan 2024 12:32:55 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Gümrük ve Tekel Kurumu, 1 Nisan tarihinde başlayan yeni kota döneminden itibaren kota tahsis edilen İtalyan şirketlerin çelik ithalatını daha esnek hale getirecek yeni deneysel çözümleri devreye aldı. Yeni prosedürler devreye alınmadan önce, ithalat talebinin gümrüğe bildirilmesinden yalnızca birkaç gün sonra şirketlere kota tahsis ediliyordu. Söz konusu kota tonajı ise genellikle aşılarak ithalatın %25’e varan oranlarda vergiye tabi olmasına yol açıyordu.

Birçok piyasa oyuncusu kota tonajının bu şekilde dağıtılmasından şikayetçi olduğundan kurum, bazı yeni prosedürleri test etmeye karar verdi. 1 Nisan tarihinden itibaren ithalatçılar kota tonajı belirlendikten sonra ya siparişin yalnızca bir kısmını gümrükten geçirip geri kalan kısmını limanda depolayacak ya da ithalat talebini iptal edebilecek.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere sıcak rulo sac için "diğer ülkeler" kotası yalnızca birkaç gün içinde tükendi ve yaklaşık %14 oranında aşıldı. Aşılan tonaj için ödenecek gümrük vergisi %3,53 oranında yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac İtalya Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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