IREPAS: Uzun mamul piyasasında beklentiler henüz iyileşmedi

Salı, 06 Şubat 2024 16:57:51 (GMT+3) | İstanbul

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS tarafından yayımlanan son rapora göre, küresel uzun mamul piyasasında beklentiler, daha önce toparlanma olacağına yönelik düşünceler olsa da zayıf talep, düşük kâr marjları ve jeopolitik sorunlar nedeniyle önemli bölgelerde iyileşme görülmediği için olumsuz seyretmeye devam etti.

Son zamanlarda demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında görülen gevşemeye rağmen Çin’de tatil dönemi nedeniyle alımlar beklendiği üzere yavaş seyretti. Çinli uzun mamul üreticilerinin zarar etmeye devam etmesi talebin beklenenden daha zayıf olduğunu gösteriyor. Çin’de 19 Şubat tarihinde tatilin sona ermesiyle bir toparlanma olması beklense de genel görünüm olumsuz.

Öte yandan yüksek faiz oranları, maliyetlerdeki artış ve çevre koruma yönetmelikleri nedeniyle karşılaşılan bürokratik engeller Avrupa Birliği’nde uzun mamul talebini olumsuz etkilerken inşaat demiri talebi %17 düştü ve filmaşin tüketimi %10 geriledi. Durumdan en fazla etkilenen ülke Almanya oldu. Zayıf talebe rağmen AB’li üreticilerin yerel fiyatlarının üretim maliyetleri nedeniyle hafifçe artış göstermesi ithalata olan ilginin devam etmesini sağladı. Kuzey Afrika ve Türkiye’den yapılan alımların önümüzdeki ay yüksek seviyelerde gücünü koruması bekleniyor.

Türkiye uzun mamul piyasası ise İsrail ve Türkiye arasındaki siyasi anlaşmazlık nedeniyle ihracat baskı altında kaldığı için durgun seyrederken yerel talebin Şubat ayında görünür bir şekilde canlanması beklenmiyor. Türkiye’de filmaşin ithalatına yönelik 175$/mt koruma vergisi getirilmesi alımların büyük ölçüde düşmesine neden oldu. Yalnızca belirli alıcılar, belirli ülkelerden ithal alım yapıyor.

Son zamanlarda sadece ABD piyasasında olumlu işaretler görüldü. ABD’de talep çok değişmese de faiz oranları düştü ve özellikle de konut inşaatı sektörünün görünümü ümit verici oldu. Ayrıca ABD’li uzun mamul üreticileri Kanada ve Meksika piyasalarına verdikleri fiyatlardan ve yaptıkları satışlardan memnun kaldı.

Bunun yanı sıra, ABD ve AB merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi durumunda uzun mamul piyasasının desteklenmesi bekleniyor. Ancak savaşların ve Kızıldeniz’deki güvenlik sorunlarının navlunda artışa neden olması bu desteği kötü yönde etkileyebilir.

IREPAS’a göre küresel uzun mamul piyasası bazı gevşeme işaretleriyle yatay seyrederken savaşlar, piyasaların yerelleşmesi ve talebin zayıf kalması nedeniyle genel görünüm olumsuz.