IREPAS: Uzun mamul piyasası küresel piyasada ABD hariç toparlandı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 17:45:27 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun mamul piyasası birçok faktörün etkisiyle nihayet normale dönüyor gibi görünüyor. Bu faktörlerden ilki tatillerden sonra ticaretin daha iyi olmasının ve bazı mevsimsel gelişmelerin sonucu olarak talebin canlanamaya başlaması. İkinci faktör, özellikle navlunun düşmesi ve belirli bölgelerde Corona salgınından dolayı uygulanan kısıtlamaların kaldırılması sonucu, son birkaç aydır piyasanın sırtında kambur olan zorlukların bir şekilde hafiflemesi. Piyasanın Çin’deki tatil sonrasındaki duruma yönelik beklentiler genel olarak pozitif fakat piyasa oyuncuları genel olarak hammadde fiyatların hangi seviyelerde yer alacağını görmek istiyor.

Hem entegre çelik üreticilerinin hem elektrik ark ocaklarının girdi maliyetleri benzer bir şekilde yükseldi. Yine de yüksek fırınlar avantajlı konumlarını koruyor. Kanada ve ABD hariç diğer bölgelerde inşaat demiri ile sıcak sac fiyatları arasındaki fark nihayet kademeli olarak tarihi normal seviyelerine dönüyor.

Nispeten yüksek olan hurda fiyatları ve hammadde talebindeki artışın, enerji piyasalarındaki durumla birlikte, maliyetleri yükseltmeye devam etmesi bekleniyor. Fiyatların tarihi rekor seviyelere yükseldiği enerji konusu hala piyasanın öncelikli konularından. Bir diğer sorun ise jeopolitik gelişmelerin istikrarsız olması.

Avrupalı çelik üreticileri özellikle iç piyasalarında çelik talebinin iyi olması sebebiyle hammadde taleplerini artırarak bu duruma katkı sağlıyor. Avrupa’da son derece ılık geçen kış mevsimi sayesinde inşaat faaliyetlerinde ciddi bir aksaklık yaşanmadı. Hurda sahaları %100 kapasiteyle çalışıyor ve üreticilerin siparişleri tamamen dolu. Avrupa piyasası için fiyat beklentileri iyi çünkü neredeyse tüm ülkeler, özellikle de Akdeniz Bölgesi ülkeleri, talep ve projeler açısından pozitif beklentiler içinde.

ABD pazarının durumu dünyanın geri kalanına kıyasla daha zor. Ülkede fiyatlar çok yüksek seviyelerden sonra hala düşüşte. Yine de piyasa oyuncuları talep nispeten güçlü olduğu için daha fazla fiyat düşüşü olup olmayacağı konusundan emin değil ve bu yöndeki endişeler stok alımları olumsuz etkiliyor. Ayrıca 232. Madde vergilerinin Japonya için kaldırılması ABD’deki fiyat beklentilerini daha kötü etkileyebilir. Olumlu senaryo fiyatların yakında istikrar kazanması ve sonrasında ılımlı bir toparlanma gözlenmesi yönünde.

Çin’in 2022 yılında 2021 yılına kıyasla 100-150 milyon mt daha az çelik üretimi gerçekleştirme planı global çelik piyasaları için pozitif bir gelişme olarak yorumlanıyor ve Çin’in yakın zamanda sert bir şekilde ihracat yapmayacağını gösteriyor. Aynı zamanda Çin hükümetinin daha fazla altyapı yatırımı konusundaki açıklamaları diğer tedarikçilere Asya pazarındaki konumlarını muhafaza etme veya güçlendirme şansı sunabilir. Özellikle Türk ihracatçılar Hong Kong ve Singapur’a inşaat demiri satışlarında, rekabetin oldukça mantıklı seviyelerde olduğunu düşünmelerine rağmen, zorluk yaşıyor. Aynı zamanda Çin’de yerel üretimin daha az olması ithal çelik talebini destekleyebilir.

Sonuç olarak, ABD hariç, uzun mamul piyasalarının genelindeki pozitif gelişmeler ve beklentiler göz önüne alındığında piyasanın gidişatına yönelik görünüm oldukça iyi ve tatmin edici.