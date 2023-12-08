IREPAS: Uzun mamul piyasası gelecek çeyreğe dair umut vermiyor

Cuma, 08 Aralık 2023 14:39:39 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik piyasaları tatil öncesi moduna girerken hammadde ve enerji fiyatlarındaki beklenmedik artışla birlikte talebin belirli bir ölçüde güçlendiği görüldü. Alıcılar başka bir seçenek göremedikleri için kademeli olarak da olsa çelik fiyatlarındaki artışı kabul etti. Ancak talebin güçlü kalacağı ve alımların devam edeceği henüz kesinlik kazanmadı. Küresel çelik piyasasında rekabet daha da güçlendi ve bölgesel kalmaya devam etti.

Uzun mamul piyasasında görünüm nispeten olumsuz olduğu için hammadde segmentinde hurda fiyatlarının 400$/mt CFR Türkiye seviyesinin üzerine çıkması beklenmiyordu. Bu artışın nedenlerinden biri Türk üreticilerin Ocak ayı için alım yapma ihtiyacı ve piyasadaki hurda arzının zayıflığı oldu. Bununla birlikte kütük piyasasında ayrılmış tonajın yetersiz olması da Türkiye’de hurda talebini güçlendirdi. Bu nedenle hurda fiyatlarındaki artışın nihai mamul piyasası tarafından beslenmediği için sürekli olacağı düşünülmüyor.

Çin’in ihracata devam etmesi ve ayırdığı tonajın büyük olması diğer piyasalardaki tavan fiyatları belirlemeye devam etti. Çin’in ihracat tonajlarını artırmaması olumlu bir gelişme olarak görülse de arz hala yüksek bir seviyede. Çin hükümetinin açıkladığı geniş teşvik paketinin yerel talebi desteklemesi ve daha fazla çelik ihracatının önüne geçmesi bekleniyor.

ABD piyasasında 2023 yılında yıllık hafif bir düşüşle toplam 90 milyon mt ham çelik üretilmesi bekleniyor. Çelik piyasası genel anlamda yatay seyretse de konut ve ticari bina inşaatları yüksek faiz oranları nedeniyle yavaş. Fiyatlar artıyor ancak bu artış soğuk havalar ve yaklaşan tatiller nedeniyle devam etmeyebilir. Öte yandan ABD’de nihai mamullerin kâr marjı yüksek olsa da Avrupa’da neredeyse sıfıra yakın. Avrupa’daki çelik işleyicilerinin bazıları, olumsuz görünümü de dikkate alarak kapasiteleri düşürmek için üretime ara vermeye başladı.

Avrupa’da fiyatlardaki düşüş çoğunlukla durdu. Alımlar arttığı ve tatil sezonu yaklaştığı için kabul edilebilir seviyeleri artırma denemeleri yapılıyor. İthalat segmentinde Asya çıkışlı filmaşin alımları yapılırken Türkiye de kısa teslim süreli kargolar için talep olması durumunda alım yapma şansı yakalayabilir. Öte yandan karbon salımını düşürme konusu Avrupa’da geniş çapta konuşulmaya devam ediyor.

IREPAS’ın önümüzdeki çeyreğe yönelik beklentileri, ABD dışında çoğu bölge için pek umut vaat etmiyor.