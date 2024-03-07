IREPAS: Küresel uzun mamul piyasasına yönelik beklentiler zayıf

Perşembe, 07 Mart 2024 16:06:40 (GMT+3) | İstanbul

Küresel Uzun Mamul Üreticileri ve İhracatçıları Birliği IREPAS tarafından yayımlanan son rapora göre, 2024 yılının başında küresel uzun mamul piyasası Çin’deki tatil sonrasına dair pozitif beklentilerin gerçekleşmemesi sebebiyle arz-talep dengesi açısından belirgin bir gelişme kaydedemedi. Sonuç olarak Asyalı tedarikçiler biraz agresif bir fiyat politikası izleyip yine uzak pazarlara odaklanırken, başlıca tüketici pazarlarda talebin kayda değer bir artış göstermesi beklenmiyor. Yine de piyasa oyuncuları mevsimsel değişimlerin tüketimi bir miktar destekleyebileceğini düşünerek, yılın ikinci yarısı için çoğunlukla iyimser beklentilere sahip olduklarını belirtiyor.

Çoğu piyasa oyuncusu Çin’de iki büyük müteahhidin ciddi bir mali kriz yaşamalarından dolayı konut sektörünün sorunlu olması sebebiyle Çin’in tekrar çelik ihracatını artırmasından endişe ediyor. Bazı altyapı projelerinin iptal edilebileceğine dair söylentiler duyulurken, hammadde fiyatlarında da düşüş gözleniyor ve bu gelişmeler sonucunda Çin tekrar ihracata yönelebilir.

AB pazarına bakıldığında uzun mamul tüketiminin düşük olduğu gözleniyor ve özellikle kuzey bölgelerde konut inşaatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Asya ve Orta Doğulu uzun mamul tedarikçileri Avrupa piyasasında varlıklarını artırdı ama şu sıralar bölgedeki yerel uzun mamul fiyatlarıyla veya Türkiye ile Kuzey Afrika’dan verilen fiyatlarla rekabet edemiyor. Zayıf ekonomik görünüm bölgede hurda akışını azaltırken, uzun mamul arzının sınırlı olması da yetersiz talebi dengeliyor.

ABD piyasasında inşaat demiri fiyatları şimdilik yatay seyrediyor fakat düşen üretim maliyetlerinin baskısı altında. İthal fiyatlar ise giderek daha az rekabetçi seviyelerde yer alıyor. Öte yandan ülkede faiz oranlarındaki düşüşe dair iyimserlik kayboldu, inşaat faaliyetlerinde bir canlanma yok ve yatırımlar şimdilik yazı bekliyor.

IREPAS’a göre Türkiye birçok ülkeye uzun mamul satışı yapmakta zorlanmaya devam ediyor ve sadece İsrail, Yemen ve bazı Avrupa ülkeleri alım yapıyor. Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinden tedarikçilerle olan rekabet Türkiye’nin satışlarını sınırlıyor. Fakat son günlerde Kızıldeniz’deki durumun Türk üreticilere ciddi bir avantaj sağladığı gözleniyor.