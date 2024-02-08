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İran’da çelik ve hammadde ihracat vergilerinin değiştirilmesi gündemde, hükümetin onayı bekleniyor

Perşembe, 08 Şubat 2024 14:39:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İranlı piyasa oyuncuları satıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için ihracat vergilerinin değiştirilmesine yönelik son önerileri değerlendiriyor. Ancak hükümete bağlı Ekonomi Komisyonu onay vermediği sürece bu değişiklikler uygulanmayacak.

Mevcut bilgilere göre doğrudan indirgenmiş pelet için ihracat vergisinin %20’den %1’e, konsantre pelet için ise %20’den %5’e indirilmesi bekleniyor. Bununla birlikte slab ve kütük gibi yarı mamuller için ihracat vergisi %2’den %1’e düşürülebilir. Öte yandan doğrudan indirgenmiş ya da soğuk doğrudan indirgenmiş demir için ihracat vergisinin %10’dan %15’e çıkacağı düşünülüyor.

Ekonomi Komisyonu’nun ne zaman bir karar vereceği ya da yenilenen vergilerin ne kadar geçerli olacağı henüz netlik kazanmadı. Bununla birlikte yeni vergi oranlarının devam eden sevkiyatlar ya da satılmış ancak henüz sevkiyatı yapılmamış kargolar için kabul edilebilir olup olmayacağı belirsiz. SteelOrbis’e konuşan İranlı piyasa kaynakları, “Yarı mamul ve demir cevheri ihracatı rahatlayacaktır. Ancak doğrudan indirgenmiş demir satışları daha da zorlaşabilir,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: İran Güney Asya Kota ve Vergiler 

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