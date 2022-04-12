İran çelik ürünlere ihracat vergisi getirdi, piyasa şaşkın

Salı, 12 Nisan 2022 17:33:24 (GMT+3) | İstanbul

11 Nisan tarihinde İran Sanayi ve Maden Bakanlığı Bakan Yardımcısı iç piyasaya sürdürülebilir tedarik sağlamak amacıyla çelik ve hammaddeler dahil olmak üzere çeşitli ürünlere ihracat vergisi getirmeye karar verildiğini açıkladı. Birçok belirsizlik olması nedeniyle söz konusu karar bugün itibarıyla çok fazla tartışılsa da, yakın zamanda verginin etkilerinin görülmesi bekleniyor.

Buna göre İranlı yetkililer çelik üretim zincirindeki (demir cevherinden nihai mamule kadar) tüm ürünlere, bakır, alüminyum ve çinko tedarik zincirlerine (konsantreden metalik ürünlere kadar) ve ferroalyaja uygulanacak bir ihracat vergisi getirmeye karar verdi. İhracat vergisi 2021 yılının Aralık ayında kaydedilene kıyasla fiyatlarda görülen artış oranına bağlı olacak. Vergiler üç aylık bir süre için uygulanacak, ancak başlangıç tarihi henüz belli değil. İranlı bir tüccar, “Piyasada yeni kurallar nedeniyle çok fazla kafa karışıklığı var, kimse aslında neler olduğunu bilmiyor,” dedi. İran merkezli bir kütük üreticisinin yetkilisi, “Hükümet Ulusal Konut projesi kapsamında iç tüketim için gerekli malzemeyi almak için açık kapı bırakmayı amaçlıyor. Ancak biz yerel üreticiler ne yapalım? İhracat şansımız kalmayınca, koklaşabilir taş kömürü ve kok gibi hammadde ithalatında ihtiyacımız olan dövize erişimimiz olmayacak,” şeklinde konuştu. Bir başka İranlı tüccar piyasadaki son gelişmelere istinaden, “Bu durum, çelik üreticileri, tüccarlar ve İran ile düzenli olarak ticaret yapan ülkelerdeki alıcılar için birçok sorun doğuracak. Maalesef hükümet her zaman bir sorunu çözmeye çalışırken bir sürü yeni sorun yaratıyor. En büyük sorun nakit ve döviz kaynaklarından uzak kalmak olacak. Yabancı yatırım çekmek için çok fazla seçeneğimiz yok, en son çare olarak mümkün olan herkesten vergi almaya çalışıyorlar,” yorumunu yaptı.

İran’da fiyat artış oranlarına göre belirlenecek ihracat vergisi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir: