İngiltere Rusya ve İran çıkışlı sıcak sacdaki vergilerin bazılarını kaldırdı bazılarını düşürdü

Çarşamba, 01 Eylül 2021 16:00:32 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticari Önlemler Ofisi, Rusya ve İran çıkışlı sıcak saca uygulanan antidamping vergilerinin bazılarını kaldırdı. İran çıkışlı sıcak saca yönelik tüm vergiler kaldırılırken, Rus tedarikçiler NLMK ve Severstal’a uygulanan vergiler sıfıra indi, MMK ve diğer tedarikçiler için olan vergiler ise yürürlükte kalmaya devam ediyor. Söz konusu vergiler, 80,75£/mt’dan 19,57£/mt’a indirildi.

Açıklama 1 Temmuz’da yapılmış olsa da, piyasada çok fazla duyulmadı. Ayrıca sıcak sac ithalat kotasına da tabi olduğu için, vergilere yönelik bu karar çok büyük bir değişiklik ifade etmiyor. Her iki ülke de “diğer ülkeler” kotası altında yer alıyor. Sıcak sac için Temmuz-Eylül dönemine yönelik diğer ülkeler kotası 13 Temmuz’da doldu.