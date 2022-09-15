Indian Railways dövme çelik tekerlek tesisi kuracak özel yatırımcı arayışında

Perşembe, 15 Eylül 2022 14:09:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways (IR), yüksek hızlı trenlerde kullanılmak üzere dövme çelik tekerlek üretim tesisi inşasına yönelik ihale açtı.

Piyasa kaynakları, IR’nin tesis kuracak ve yıllık en az 80.000 adet dövme çelik tekerlek tedarik edecek özel yatırımcı arayışında olduğunu belirtti.

Devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) demir yollarına yıllık yaklaşık 100.000 adet dövme çelik tekerlek tedarik etse de arzın talebi karşılayamaması nedeniyle IR, 39.000 adet dövme çelik tekerleği Çinli bir şirketten ithal etmek zorunda kalıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Jindal Steel and Power Limited (JSPL) bu yılın Mayıs ayında Chhattisgarh eyaletinde yıllık 25.000 adet kapasiteli dövme çelik tekerlek üretim tesisi inşa ettiğini duyurmuştu.

Ayrıca devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) de Uttar Pradesh eyaletinde yıllık 100.000 adet kapasiteli bir tekerlek üretim tesisi kurduğu ancak bütçe aşımı sebebiyle henüz üretime başlayamadığı da biliniyor.