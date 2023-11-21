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IEEFA: MENA bölgesi yeşil çelik ve demir konusunda dünya lideri olabilir

Salı, 21 Kasım 2023 12:03:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) yayımladığı rapora göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi, doğrudan indirgenmiş demir bazlı çelik üretimi ile yeşil hidrojeni birleştirebileceğinden yeşil çelik ile gelişen yeşil demir ticaretinde küresel bir lider haline gelebilir.

Bölge Hindistan ve Avrupa’ya çelik tedarik etmek üzere iyi bir konum, doğrudan indirgenmiş demir üretimi, yerleşik yüksek kaliteli demir cevheri temini, ucuz güneş enerjisi kaynakları ve büyük hidrojen projeleri gibi bazı rekabet avantajlarına sahip.

IEEFA bölgenin bu potansiyelini gerçekleştirebilmesi için yeşil hidrojeni ihraç etmekten vazgeçip yerel demir ve çelik üretimine yönlendirmesi, karbon yakalama kullanım ve depolama teknolojilerine yatırım yapmayı bırakması, tüm yeni doğrudan indirgenmiş demir tesislerini hidrojen kullanımına hazırlaması ve Brezilya, Kanada ile Avustralya gibi diğer potansiyel yeşil demir üreticilerinden daha hızlı hareket etmesi gerekiyor.

MENA çelik sektörü Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlangıçta gazla faaliyet gösterecek ve daha sonra hidrojene geçiş yapacak olan doğrudan indirgenmiş demir bazlı yeni tesislere yönelik çok sayıda planla halihazırda genişliyor.


Etiketler: Orta Doğu Çelik Üretimi 

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