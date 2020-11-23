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İçdaş yeni filmaşin tesisiyle pazar payını artıracak

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:31:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, 2005 yılından bu yana iki adet Danieli filmaşin tesisinin faaliyette olduğu Türkiye merkezli çelik üreticisi İçdaş'ın Biga tesisi için üçüncü bir filmaşin hattı tedarik edeceğini açıkladı.

Çelik üreticisinin yatırımının amacı filmaşin pazar payını artırmak ve ürün portföyüne gelişmiş çelik kaliteleri eklemek.

Yeni hat, 110 m/sn’lik maksimum haddeleme hızında kaynak teli, yüksek karbonlu ön gerilmeli beton çelik tel, yay çeliği, rulman çeliği, otomat çeliği ve alaşımlı çelik dahil olmak üzere çeşitli çelik kaliteleri üretmek üzere tasarlandı.     

Hattın 2021 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: filmaşin  tel  Türkiye  uzun ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


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