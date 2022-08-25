IABR, Brezilya çelik sektörünün küresel piyasada yaşadığı zorluklara ve avantajlarına dikkat çekti

Perşembe, 25 Ağustos 2022 10:51:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği bu haftaki yıllık kongresinde, Brezilya çelik sektörünün en büyük sorununun yıllık 518 milyon mt olan kapasite fazlası olmaya devam ettiğini belirtti.

IABr, bu durumun farklı ülkelerdeki korumacılıktan kaynaklandığını ve Brezilya’nın çelik üretiminin %15-20’sini oluşturan ihracatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

IABr Başkanı Marco Polo de Mello Lopes, bu yıl korumacılıktan kaynaklanan sorunların Ukrayna’daki savaşla birlikte daha da arttığını ve ürünlerin hem sevkiyat rotalarını hem de fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Lopes aynı zamanda 202o yılının başında çelik ürünlere olan talebi ciddi anlamda etkileyen Covid-19 salgınının yüksek fırınları, elektrik ark ocaklarını ve haddehaneleri kapanmaya zorladığını ve Brezilya çelik sanayinde kapasite kullanım oranlarının %45,4’e inmesine yol açtığını söyledi.

O zamandan beri ülke ekonomisi toparlandı ve 2021 yılı Mayıs ayında sektörün faaliyet oranı %73,6’ya yükseldi. Şu anda ise yaklaşık %66,5.

İyi taraftan bakıldığında, Lopes, 2022-2026 yıllı arasında çelik ürünlerin çeşitliliğini artıracak ve iklim ile teknoloji konularında hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak 52,5 milyar BRL (10,3 milyar $) yatırım olacağını ifade etti.

Lopes’e göre Brezilya’nın diğer çelik üreten ülkelere kıyasla ciddi bir avantajı var; demir cevheri/kömürden ve elektrik ark ocaklarından yapılan üretime ek olarak ülkenin üçüncü bir yolu var. Bu da odun kömürüyle üretim yapan yüksek fırınlar. Bu yöntemle fotosentez sürecindeki salımlar yakalanarak karbon salımı azaltılıyor.