Hyundai Steel elektrikli araçlar için yüksek kaliteli alaşımlı çelik geliştirdi

Çarşamba, 15 Haziran 2022 12:13:24 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, elektrikli araçlarda gürültüyü azaltmaya yardımcı olan yüksek kaliteli alaşımlı çelik geliştirdiğini duyurdu.

Elektrikli araç üreticileri söz konusu ürün sayesinde vites geçişleri esnasında redüktör dişlisinin gürültüsünü azaltabilecek ve kullanıcılara daha sessiz bir sürüş deneyimi sunabilecek. Ayrıca yeni teknoloji sayesinde redüktör dişlisinin dayanıklılığının iki kat artırıldığı belirtildi.

Öte yandan Hyundai Steel, proje geliştirme planlaması ve prototip üretimi için Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai Motor ve Kia ile de iş birliğine gitti.

Dünya genelinde şirketlerin karbonsuz üretime geçiş hedefleriyle ve elektrikli araç piyasasındaki büyümeyle birlikte elektrik araç parçalarına olan talebin artması bekleniyor.