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Hunan Iron & Steel Group, Valin Steel'deki payını artırdı

Pazartesi, 28 Eylül 2026 11:02:32 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Hunan eyaleti merkezli çelik üreticisi Valin Steel Co., Ltd., 27 Eylül itibarıyla hissedarı Hunan Iron & Steel Group'un şirketteki payını kümülatif olarak 70,3998 milyon hisse artırdığını açıkladı. Söz konusu hisseler Valin Steel'in toplam sermayesinin %1,03'üne karşılık geliyor. 28 Eylül itibarıyla Valin Steel'in hisse fiyatı 3,38 RMB seviyesinde yer aldı.

Hunan Iron & Steel Group daha önce 27 Haziran 2026 tarihinden itibaren altı ay içinde şirketteki payını artırmayı planladığını ve pay artırımının değerinin en az 200 milyon RMB, en fazla 300 milyon RMB olacağını açıklamıştı. Söz konusu plan önümüzdeki dönemde uygulanmaya devam edecek.

Valin Steel daha önce bu yılın Ocak-Haziran döneminde net kârının yıllık %87,11 düşüşle 225,3 milyon RMB (33,4 milyon $) seviyesinde yer aldığını açıklamıştı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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