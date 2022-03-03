Hoa Phat yeni üretim hattıyla Dung Quat’taki üretimini artıracak

Perşembe, 03 Mart 2022 14:21:25 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Vietnam merkezli Hoa Phat’tan Dung Quat’taki çelik tesisine kurulmak üzere yeni bir üretim hattı siparişi aldığını açıkladı.

Hattın 2024 yılında devreye alınması planlanıyor.

Sipariş iki slab döküm ünitesi, bir sıcak haddehane, modern otomasyon sistemleri ve kapsamlı dijitalleştirme çözümlerinden oluşuyor. Slab döküm üniteleri ve sıcak haddehane yıllık çelik üretimini 5,6 milyon mt artıracak.

6 milyon mt kapasiteye sahip iki bantlı slab döküm üniteleri 230 mm kalınlığında ve 900-1.650 mm genişlikte slab üretecek. Yıllık 5,5 milyon mt kapasiteye sahip sıcak şerit tesisi ise 1,2-25,4 mm kalınlığında ve 900-1.650 mm genişliğinde rulo üretimi gerçekleştirecek.