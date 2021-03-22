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Hoa Phat Hai Dong Steel yeni filmaşin tesisi kuracak

Pazartesi, 22 Mart 2021 11:57:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Vietnam merkezli Hoa Phat Group’un bağlı kuruluşu Vietnam merkezli Hoa Phat Hai Dong Steel ile, Vietnam’da bulunan Kinh Mon Steel Complex’te kurulacak yeni uzun mamul haddeleme projeleri için iki sözleşme imzaladığını açıkladı. İlk sözleşme yeni bir filmaşin haddeleme hattı, ikincisi ise çubuk ve filmaşin için yeni, altı haddeli bitirme tezgahı içeriyor.

Yeni filmaşin haddeleme hattı, 8-14 mm çapında güçlendirilmiş çelik tel ve düşük-orta seviyede karbon içeren çelik ile ön gerilmeli beton çubuğu için 5,5-16 mm çapında pürüzsüz tel üretirken, ağırlık gibi rulo özelliklerinin esnekliğini en üst düzeye çıkaracak.

İkinci projeyle birlikte, 3 ve 4 No’lu haddehaneler iki bağımsız tesis olarak ayrılmış olacak, bu da çelik kompleksinin üretim kapasitesini artıracak.

Danieli daha önce Kinh Mon Steel Complex’te dört adet uzun mamul haddeleme tesisi kurmuştu.


Etiketler: filmaşin  uzun ürünler  Vietnam  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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