 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Phat Dung Quat 2’de bazik oksijen ve gaz giderme fırınlarını devreye alarak projeyi tamamlamaya yaklaştı

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 12:15:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam’ın önde gelen çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2 No’lu bazik oksijen fırını ve RH vakumlu gaz giderme fırınını devreye alarak Dung Quat 2 çelik projesinin tamamlanması yönünde önemli bir adım attığını duyurdu. Bu sayede artık ultra yüksek kaliteli çelik üretebileceğini bildirdi.

Projenin Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor

Her iki fırının da Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından tasarlandığı, üretildiği ve tedarik edildiği ifade edildi. Yeni bazik oksijen fırınının üretim kapasitesinin günlük 9.000 mt seviyesinde yer aldığına ve yüksek saflıkta sıvı çelik üretebildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu fırınların devreye alınmasının, Dung Quat 2’deki ikinci yüksek fırının tamamlanmasını ve projenin bu yılın Eylül ayında kadar tamamen bitirilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yüksek kalite sıcak rulo sac üretimine de odaklanılacak

Ayrıca Dung Quat 2 projesinin, imalat, işleme, otomotiv, gıda, petrokimya ve ev aletleri gibi çeşitli sektörlere yönelik yüksek kalite sıcak haddelenmiş rulo sac üretimi gerçekleştireceğinin de altı çizildi.

Gelişmiş kütük döküm teknolojisi faaliyete alınıyor

Öte yandan Hoa Phat, İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals’tan temin ettiği 2 No’lu kalın kütük döküm makinesini Haziran ayının ortasından itibaren faaliyete almaya başladığını dile getirdi. Günlük 20.000 mt kalın levha üretim kapasiteli söz konusu makinede, üretim verimliliğini artırmak, ürün kalitesini optimize etmek, enerji tüketimini azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için ileri teknolojiler kullanıldığına vurgu yaptı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Primetals SMS Group Hoa Phat Group 

Benzer Haber ve Analizler

Liaoning’deki başlıca üreticiler sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri fiyatlarını Eylül ayı için 28$/mt artırdı

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları aşağı yönlü

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları vadeli fiyatlardaki dalgalanmalar sebebiyle aynı kaldı

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları aynı kalsa da çok talep görmedi

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Eylül ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 200 RMB/mt artırdı

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Ağustos 2025

12 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor haftalık sıcak rulo sac baz fiyatını bir kez daha düşürdü

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyrini sürdürüyor

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan yerel sıcak rulo sac fiyatları hafif yükseldi, görünüm temkinli

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis