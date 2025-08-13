Hoa Phat Dung Quat 2’de bazik oksijen ve gaz giderme fırınlarını devreye alarak projeyi tamamlamaya yaklaştı

Vietnam’ın önde gelen çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2 No’lu bazik oksijen fırını ve RH vakumlu gaz giderme fırınını devreye alarak Dung Quat 2 çelik projesinin tamamlanması yönünde önemli bir adım attığını duyurdu. Bu sayede artık ultra yüksek kaliteli çelik üretebileceğini bildirdi.

Projenin Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor

Her iki fırının da Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından tasarlandığı, üretildiği ve tedarik edildiği ifade edildi. Yeni bazik oksijen fırınının üretim kapasitesinin günlük 9.000 mt seviyesinde yer aldığına ve yüksek saflıkta sıvı çelik üretebildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu fırınların devreye alınmasının, Dung Quat 2’deki ikinci yüksek fırının tamamlanmasını ve projenin bu yılın Eylül ayında kadar tamamen bitirilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yüksek kalite sıcak rulo sac üretimine de odaklanılacak

Ayrıca Dung Quat 2 projesinin, imalat, işleme, otomotiv, gıda, petrokimya ve ev aletleri gibi çeşitli sektörlere yönelik yüksek kalite sıcak haddelenmiş rulo sac üretimi gerçekleştireceğinin de altı çizildi.

Gelişmiş kütük döküm teknolojisi faaliyete alınıyor

Öte yandan Hoa Phat, İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals’tan temin ettiği 2 No’lu kalın kütük döküm makinesini Haziran ayının ortasından itibaren faaliyete almaya başladığını dile getirdi. Günlük 20.000 mt kalın levha üretim kapasiteli söz konusu makinede, üretim verimliliğini artırmak, ürün kalitesini optimize etmek, enerji tüketimini azaltmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için ileri teknolojiler kullanıldığına vurgu yaptı.