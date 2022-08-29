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Hoa Phat 5 milyon mt sıcak rulo sac üretimine ulaştı

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 14:56:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat, 2 Mayıs 2020 tarihinden bu yana Hoa Phat Dung Quat entegre çelik kompleksinde 5 milyon mt sıcak rulo sac ürettiğini açıkladı.

Hoa Phat yerel müşterilerinin sıcak rulo sac talebini karşılamanın yanı sıra ABD, Meksika, AB ve Malezya gibi pazarlara ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket yıllık 5,6 milyon mt sıcak rulo sac kapasitesine sahip Hoa Phat Dung Quat 2 entegre çelik kompleksi projesini gerçekleştirerek, 2025 tarihinden itibaren yıllık toplam sıcak rulo sac kapasitesini 8,6 milyon mt’a çıkaracağını bildirdi.

Hoa Phat Dung Quat entegre çelik kompleksi yıllık 3,5 milyon mt sıcak rulo sac, düşük karbonlu çelik, düşük karbonlu yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik, orta karbonlu çelik ve orta karbonlu yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelik üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: sıcak rulo sac Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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