Hint SAIL’e ait Rourkela ilk kez 0,3 mm kalınlığında galvanizli düz sac üretti

Salı, 29 Kasım 2022 10:41:46 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (RINL) ait Rourkela Steel Plant (RSP) 0,3 mm kalınlığında galvanizli düz sac üretimine başladı.

RSP’nin soğuk haddehanesinde 50 mt 0,3 mm kalınlığında düz sac üretiminin yapıldığı ve ürünün sevkiyatının gerçekleştirildiği, şirketin söz konusu ürün sayesinde ambalaj ve oluklu sac dahil olmak üzere birçok sektörün ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Ayrıca 0,3 mm gibi ince sacın haddelenmesinde kullanılan çeliğin üretimi için kısıtlı kimyasal maddeler gerektiği ve bu çeliğin üretiminin şirkete ait çelikhanede başarılı bir şekilde yapıldığı da öğrenildi.