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Hint SAIL’e ait Rourkela günlük ERW boru üretim rekoru kırdı

Cuma, 30 Eylül 2022 14:03:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant’in (RSP) günlük boyuna kaynaklı boru (ERW) üretimi 25 Eylül tarihinde 552 mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Şirket, bir önceki günlük üretim rekorunun 24 Mart 1983 tarihinde 542 mt ile kırıldığını belirtti.

SAIL tarafından yapılan açıklamada, en başından itibaren üretim zincirinde ürün bulunabilirliğinden lojistikte aksama meydana gelmemesine kadar titiz bir planlama ve çalışma yürütüldüğü ifade edildi.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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