Hint pelet üreticileri ihracat teşviki tasarısı kapsamında vergi iadesinin geri getirilmesini istiyor

Cuma, 18 Aralık 2020 14:53:23 (GMT+3) | Kalküta

Önümüzdeki yılın başında Hindistan Parlamentosu’nda ele alınacak2021-22 ulusal bütçe görüşmesi öncesinde, yerel pelet üreticileri ihracat teşviklerinin geri getirilmesini talep etti.

Hindistan Pelet Üreticileri Birliği (PMAI) Başkanı Manish Kharbanda, “Pelet üreticileri önceden, hükümetin ihracat teşviki tasarısı kapsamında %2,5-3 oranında vergi iadesi alıyordu. Bu teşvikin, hükümetin “Hindistan’da Üret” politikasıyla da uyumlu olması nedeniyle geri getirilmesini istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Kharbanda, pelet endüstrisinde toplam üretimin yaklaşık %10-11’inin ihraç edildiğini ve son zamanlarda ihracata yasak getirilmesine dair konuşmalar yapıldığını söyledi. Hint çelik üreticilerinin pelet talebi çok güçlü olmadığı için, PMAI, hükümete bunun üretime zarar vereceğini ifade etti.

PMAI Başkanı, pelet endüstrisinin yaklaşık %80 kapasiteyle faaliyet gösterdiğini ve yerel talep artsa bile, pelet üreticilerinin üretimini artırma ve yükselen talebi karşılama imkanı olduğunu söyledi.