Hint otomobil üreticileri çelik ithalatına koruma vergisi getirilmesine karşı

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) tarafından yapılan açıklamada, yerel otomobil üreticilerinin hükümetin çelik ithalatına %25 koruma vergisi getirmesine karşı olduğu belirtildi.

Otomobil üreticileri tarafından kullanılan bazı çelik kalitelerinin ithal edildiği ve bu kalitelerin iç piyasadan ne zaman temin edilebileceğine dair belirsizlik olduğu ifade edildi.

SIAM, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğüne (DGTR) gönderdiği yazıda, “Hindistan’da otomobil üretiminde kullanılan çeliğin en az 80’inin yerel çelik üreticilerinden temin edildiğini hatırlatmak istiyoruz. Ancak otomobil üreticilerinin neredeyse tamamı, yerel çelik üreticileri tarafından üretilmeyen bazı kaliteleri ithal etmek zorunda,” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte otomobil üreticilerinin üretimin yerelleştirilmesine öncülük ettiği, bazı kalitelerin üretimine yönelik yerel çelik üreticileriyle görüşmeler yaptığı ancak bunun gerçekleşmesi için zaman ve yatırım gerektiği vurgulandı.