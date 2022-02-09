Hint NMDC’nin net kârı üçüncü çeyrekte %2,8 düştü

Çarşamba, 09 Şubat 2022 11:24:04 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı demir cevheri madencisi NDMC Limited’in net kârı 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %2,8 düşüşle 20,5 milyar INR (274 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %35 artışla 58,73 milyar INR (785 milyon $) oldu.

Öte yandan şirketin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte yıllık %11 artışla 10,65 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri satışları yıllık %6 artarak 9,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.