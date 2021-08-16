Hint NMDC Nisan çeyreğinde çeyreklik bazda rekor kâr açıkladı

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 11:51:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) kaydedilen 31,9 milyar INR (430 milyon $) ile çeyreklik bazda rekor kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirket, güçlü yerel talep ve küresel piyasalardaki yüksek fiyatların, çeyreklik bazda rekor kârın elde edilmesine katkı sağladığını belirtti. NMDC, bir önceki çeyreklik bazda rekor kârını, 19,1 milyar INR (258 milyon $) ile 2014-2015 mali yılında elde etmişti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam cirosu yıllık %236 artışla 65,1 milyar INR (877 milyon $) seviyesinde yer aldı.

NDMC’nin demir cevheri üretimi ilk çeyrekte yıllık %35 artışla 8,91 milyon mt olurken, demir cevheri satışları ise yıllık %51 artarak 9,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin ton başına ortalama satış gelirlerinin %123 artışla 6.823 INR/mt’a (92$/mt) çıktığı ve toplam üretiminin %94’ünün iç piyasada satıldığı bildirildi.

1$ = 74,20 INR