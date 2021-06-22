Hint MOIL yeni manganez madeni için gerekli çevre iznini aldı

Salı, 22 Haziran 2021 11:47:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı manganez üreticisi MOIL Limited, ülkenin batısında yer alan Maharashtra eyaletindeki 126,84 hektarlık alanda cevher arama ve geliştirme çalışmaları yürütebilmek için Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan çevre izni aldığını duyurdu.

Şirkete, toplam 814,71 hektarlık bir alan tahsis edilmiş, şirket bu alanın 126,84 hektarı için çevre izni başvurusunda bulunmuştu. MOIL tarafından yapılan açıklamada, “Kaynaklar, yüzeyin 200 metre altında bulunduğu için yeraltı madenciliği gerekecek. Bu doğrultuda, MOIL olarak, madencilik faaliyetleri için araziyi satın alıp gerekli izinleri elde edeceğiz. Söz konusu maden, MOIL tarafından işletilecek on ikinci maden ve ilk yeraltı madeni olacak,” sözlerine yer verildi.