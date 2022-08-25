﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint KIOCL pelet tesisini yeniden kapattı

Perşembe, 25 Ağustos 2022 11:52:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı üretici KIOCL Limited, Karnataka eyaletinin Mangalore şehrinde bulunan pelet tesisini bir kez daha kapattı.

Şirket, stokları zayıf talep nedeniyle dolu olduğu ve yurt dışı satışları da hükümetin yakın zaman önce getirdiği ihracat vergisi nedeniyle kârlı olmadığı için pelet tesisinde faaliyetlerini durdurmak zorun kaldığını belirtti.

Yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli pelet tesisi işleten KIOCL, aynı zorlu piyasa koşulları nedeniyle bu yılın Haziran ayında da tesisteki faaliyetlerini durdurmuş ve bu ayın başında yeniden başlamıştı.

Şirket içerisindeki kaynaklar, şirketin hükümetten %50’lik zorunlu ihracat vergisinden muaf tutulmayı talep ettiğini, fakat ilk başta hükümetten olumlu bir yanıt beklese de sonrasında hükümetin bu talebi kabul etmeyeceğine dair sinyaller sebebiyle pelet tesisini yeniden kapattığını belirtti.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca düştü

22 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yeniden düşüşte, ihracat ihalesinin iptali görünümü olumsuz etkiledi

19 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint Vedanta Limited demir cevherinin pelete dönüştürülmesi için ortak arayışında

19 Ağu | Çelik Haberler

Samarco ve Rogesa Avrupa’da karbondan arındırma projesi geliştirmek için anlaşma imzaladı

18 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda düştü

16 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint KIOCL yüksek fırınında üretime yeniden başladı

15 Ağu | Çelik Haberler

Hint madenci NMDC Limited yeni pelet tesisi inşa edecek

15 Ağu | Çelik Haberler

Hint Adani Group Odisha’da katma değerli demir cevheri kompleksi kuracak

12 Ağu | Çelik Haberler

Çelik üreticileri doğrudan indirgeme süreçlerinde düşük kaliteli demir cevheri kullanımını araştırıyor

10 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları geçen haftaki sert düşüşün ardından arttı

09 Ağu | Hurda ve Hammadde