Hint KIOCL pelet tesisini yeniden kapattı

Perşembe, 25 Ağustos 2022 11:52:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı üretici KIOCL Limited, Karnataka eyaletinin Mangalore şehrinde bulunan pelet tesisini bir kez daha kapattı.

Şirket, stokları zayıf talep nedeniyle dolu olduğu ve yurt dışı satışları da hükümetin yakın zaman önce getirdiği ihracat vergisi nedeniyle kârlı olmadığı için pelet tesisinde faaliyetlerini durdurmak zorun kaldığını belirtti.

Yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli pelet tesisi işleten KIOCL, aynı zorlu piyasa koşulları nedeniyle bu yılın Haziran ayında da tesisteki faaliyetlerini durdurmuş ve bu ayın başında yeniden başlamıştı.

Şirket içerisindeki kaynaklar, şirketin hükümetten %50’lik zorunlu ihracat vergisinden muaf tutulmayı talep ettiğini, fakat ilk başta hükümetten olumlu bir yanıt beklese de sonrasında hükümetin bu talebi kabul etmeyeceğine dair sinyaller sebebiyle pelet tesisini yeniden kapattığını belirtti.