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Hint JSL tesislerine temiz enerji sağlamak için yatırım yaptı

Salı, 03 Haziran 2025 15:15:52 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited (JSL), üretim tesislerine temiz enerji sağlamak amacıyla 282 megavat (MW) kapasiteli yenilenebilir hibrit enerji üretimi yapacak Oyster Renewable Energy Private Limited ile birlikte kurduğu özel amaçlı şirketten (SPV) hisse satın aldığını duyurdu.

JSL, projeye ilk aşamada 792 milyon INR (9,25 milyon $) yatırım yaptığını ve projenin 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Projenin toplam yatırım tutarının ise 1,32 milyar INR (15,41 milyon $) olacağı açıklandı.

Şirket, SPV’nin yaklaşık 700 milyon birim temiz enerji sağlamasını beklediklerini ifade ederken, bu sayede elektrik hatları üzerindeki yükün hafifleyeceğini ve enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını vurguladı.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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