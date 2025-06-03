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Hint AMNS yeni boyalı yassı mamullerini piyasaya sürdü, yerel pazarın %25’ini hedefliyor

Salı, 03 Haziran 2025 11:54:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), boyalı yassı mamul yelpazesini iki yeni ürünle genişlettiğini ve bu adımla yerel boyalı çelik pazarının %25’lik kısmına hâkim olmayı hedeflediğini duyurdu.

AMNS Hindistan Pazarlama ve Satış Direktörü Rajan Dhar, “Optigal Prime ve Optigal Pinnacle adını verdiğimiz, Hindistan çelik sektör için tamamen yeni olan boyalı yassı mamullerimizi piyasaya sürdük. Bu yenilikçi ve sürdürülebilir ürün gamımızla kara yolları, demiryolları, metro hatları ve havaalanları gibi sektörleri hedefliyoruz,” dedi.

Dhar, Hindistan’da boyalı mamullere yönelik yıllık talebin yaklaşık 3,4 milyon mt civarında olduğunu, yeni ürünlerle AMNS’in önümüzdeki iki ila üç yıl içinde bu pazarda %25’lik bir paya ulaşmayı amaçladığını ifade etti. Boyalı mamul talebinin Hindistan’da her yıl %10-12 arttığını aktaran Dhar, AMNS’in bu segmentteki üretim kapasitesini de yakında artırmayı planladığını sözlerine ekledi.

Halihazırda yıllık yaklaşık 700.000 mt boyalı çelik üretim kapasitesine sahip olan AMNS, bu kapasiteyi kısa vadede 1 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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