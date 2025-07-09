 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint Jeevaka Industries Hyderabad’daki yeni tesisine yüksek hızlı inşaat demiri hattı kuruyor

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 13:57:30 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hindistan merkezli çelik üreticisi Jeevaka Industries'in Hyderabad, Telangana’da yeni bir çelik üretim tesisi kurduğunu açıkladı. Bu kapsamda şirket Primetals ile anlaşarak modern bir 3 bantlı kütük döküm makinesi ve yüksek hızlı inşaat demiri üretim hattı siparişi verdi. Yeni tesisin 2026 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Üst düzey haddeleme teknolojisi

Primetals tarafından tedarik edilecek sistemler arasında şunlar bulunuyor:

Bileşen Açıklama
Kütük döküm makinesi 3 bantlı, 100–200 mm kare kütük üretim
Pota arabası kapasitesi 50 mt
Yıllık inşaat demiri kapasitesi 350.000 mt
İnşaat demiri çap aralığı 8–40 mm
Maksimum haddeleme hızı 45 m/s ile dünyanın en hızlı inşaat demiri haddehanelerinden biri
Haddehane tipi eDrive ve otomasyon destekli 8 bantlı bükümsüz haddehane

Teknoloji ve ekipman

Bükümsüz haddehane, elektrikli tahrikler ve motorlarla kendi başına çalışma özelliğine sahip bantları kullanan eDrive teknolojisi ile sermaye ve faaliyet masraflarını indirirken, üst düzey esneklik sağlıyor. Soğutma sistemi ise ürün kalitesini korumak için hassas ısı kontrol mekanizmasına sahip. Primetals’in tedarik edeceği ekipmanlar arasında bükümsüz ön makaslama ünitesi, bölme makası, soğutma sistemi, besleme boruları, sıkıştırma silindiri ve döner giriş sistemi de bulunacak.

Bu yatırım Jeevaka Industries’in üretim kabiliyetini ciddi ölçüde artırırken, firmanın Hindistan içindeki yeni pazarlara da girmesini sağlayacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Temmuz 2025

09 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları artan stoklar ve üreticilerin indirimleri sebebiyle farklı seyirler izledi

08 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Temmuz 2025

08 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle gevşedi

07 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim kesintileriyle birlikte artışa geçti

07 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Temmuz 2025

07 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 23-29 Haziran döneminde hafifçe geriledi

07 Tem | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 27. Hafta, 2025

04 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı inşaat demiri yatay, bazı satıcılar Çin'deki iyileşme ile bir miktar artış hedefliyor

04 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun mamul ve boru kotaları doldu

04 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis