Hint Jeevaka Industries Hyderabad’daki yeni tesisine yüksek hızlı inşaat demiri hattı kuruyor

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hindistan merkezli çelik üreticisi Jeevaka Industries'in Hyderabad, Telangana’da yeni bir çelik üretim tesisi kurduğunu açıkladı. Bu kapsamda şirket Primetals ile anlaşarak modern bir 3 bantlı kütük döküm makinesi ve yüksek hızlı inşaat demiri üretim hattı siparişi verdi. Yeni tesisin 2026 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Üst düzey haddeleme teknolojisi

Primetals tarafından tedarik edilecek sistemler arasında şunlar bulunuyor:

Bileşen Açıklama Kütük döküm makinesi 3 bantlı, 100–200 mm kare kütük üretim Pota arabası kapasitesi 50 mt Yıllık inşaat demiri kapasitesi 350.000 mt İnşaat demiri çap aralığı 8–40 mm Maksimum haddeleme hızı 45 m/s ile dünyanın en hızlı inşaat demiri haddehanelerinden biri Haddehane tipi eDrive ve otomasyon destekli 8 bantlı bükümsüz haddehane

Teknoloji ve ekipman

Bükümsüz haddehane, elektrikli tahrikler ve motorlarla kendi başına çalışma özelliğine sahip bantları kullanan eDrive teknolojisi ile sermaye ve faaliyet masraflarını indirirken, üst düzey esneklik sağlıyor. Soğutma sistemi ise ürün kalitesini korumak için hassas ısı kontrol mekanizmasına sahip. Primetals’in tedarik edeceği ekipmanlar arasında bükümsüz ön makaslama ünitesi, bölme makası, soğutma sistemi, besleme boruları, sıkıştırma silindiri ve döner giriş sistemi de bulunacak.

Bu yatırım Jeevaka Industries’in üretim kabiliyetini ciddi ölçüde artırırken, firmanın Hindistan içindeki yeni pazarlara da girmesini sağlayacak.