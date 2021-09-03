Hint AMNS’nin yeni pelet tesisini devreye almasıyla birlikte toplam pelet üretim kapasitesi yıllık 20 milyon mt’a çıktı

Cuma, 03 Eylül 2021 12:31:24 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Odisha eyaletine bağlı Paradip liman şehrinde, yıllık 6 milyon mt pelet üretim kapasitesi bulunan ikinci tesisini devreye aldığını duyurdu.

Böylelikle, ülkenin en büyük pelet tesisi olma özelliği taşıyan tesis sayesinde şirketin pelet üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt oldu.

Söz konusu tesisin devreye alınmasının ardından, AMNS’nin toplam pelet üretim kapasitesi, Vishakhapatnam’da yer alan tesisle birlikte yıllık 20 milyon mt’a çıktı.

Şirket yetkilileri, pelet üretim kapasitesini yıllık 30 milyon mt’a çıkarma planları doğrultusunda hareket edildiğini bildirdi.

AMNS, Odisha’da, 12 milyon mt üretim kapasitesi bulunacak bir tesisin inşası ile Gujarat’ta yer alan çelik üretim tesisinin, yıllık 9 milyon mt olan üretim kapasitesini yıllık 18 milyon mt’a çıkaracak genişletme projesine yatırım yapacağını açıklamıştı.