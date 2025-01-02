Hindistan’da binek araç satışları Aralık ayında %11 arttı

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar Aralık ayında yıllık bazda %11 artışla 320.000 adet oldu. 2024 yılının tamamında ise satışlar yıllık bazda yaklaşık %4,7 artışla 4,3 milyon civarında kaydedildi.
Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %24,2 artışla 130.117 adet seviyesinde yer aldı.
Fakat ikinci büyük üretici Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %1,3 düşüşle 42.208’e geriledi.
Aralık ayında Tata Motors Limited’in satışları yıllık %1,4 artışla 44.289 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %17,8 artışla 41.424 adet seviyelerinde kaydedildi.
Ayrıca Kirloskar Motors Limited yıllık %16,4 artışla 24.887 adet, JSW MG Motors Limited ise yıllık %55 artışla 7.516 adet satış gerçekleştirdiğini bildirdi.