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Hindistan’da binek araç satışları Aralık ayında %11 arttı

Perşembe, 02 Ocak 2025 14:04:23 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar Aralık ayında yıllık bazda %11 artışla 320.000 adet oldu. 2024 yılının tamamında ise satışlar yıllık bazda yaklaşık %4,7 artışla 4,3 milyon civarında kaydedildi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %24,2 artışla 130.117 adet seviyesinde yer aldı.

Fakat ikinci büyük üretici Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %1,3 düşüşle 42.208’e geriledi.

Aralık ayında Tata Motors Limited’in satışları yıllık %1,4 artışla 44.289 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %17,8 artışla 41.424 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca Kirloskar Motors Limited yıllık %16,4 artışla 24.887 adet, JSW MG Motors Limited ise yıllık %55 artışla 7.516 adet satış gerçekleştirdiğini bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv Üretim 

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