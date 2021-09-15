Ford Hindistan’da araç üretimini durduracak

Çarşamba, 15 Eylül 2021 12:27:39 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Ford Motor Company, Hindistan’daki operasyonlarını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Ford India, küresel pazardaki yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bu yılın dördüncü çeyreğinde Sanand’da araç montajını ve ikinci çeyrekte Chennai’de araç ile motor üretimini durduracak. Ford, Hindistan’daki müşterilere parça, servis ve garanti desteği sağlamaya devam edecek.

Şirket ayrıca Chennai’deki 11.000 kişilik istihdama sahip Ford İş Çözümleri ekibini önemli ölçüde genişletmeyi ve Ford’un ikonik küresel araçları ile elektrikli SUV’lerinden bazılarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ford, yeniden yapılanmanın yaklaşık 2 milyar $’a mal olacağını ve yaklaşık 4.000 çalışanı etkileyeceğini belirtti.

Yeniden yapılanmanın, son 10 yılda 2 milyar $’ı aşan faaliyet zararının ardından Hindistan’da sürdürülebilir kârlılık yaratması bekleniyor.