Hindistan üç ülkeden ithal elektrogalvanizli çeliğe yönelik antidamping soruşturmasının süresini uzattı

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü, Güney Kore, Japonya ve Singapur’dan ithal elektrogalvanizli çeliğe yönelik antidamping vergisi soruşturmasının süresini 27 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.
28 Haziran 2021 tarihinde yerel üretici American Precoat Speciality Private Limited’in başvurusu üzerine başlatılan inceleme 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7210, 7212, 7225 ve 7226 kodları altında kayıtlı bulunuyor.